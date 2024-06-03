【美品♪】象印　IH炊飯ジャー　NW-SA10

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★しゃもじ、計量カップ、取説付き★●商品状態●used品ですので、普段使いの細かな傷や擦れはございます。目立つものはなく、とても綺麗な商品です。●付属品●しゃもじ、計量カップ（2個）、取扱説明書となります。※元箱はございませんので、別の箱にて届け致します。●商品スペック●●最大炊飯容量区分※5： ●外形寸法（約㎝）：23.5×29×19.5（ふた開き時の高さ：42.5） ●炊飯時消費電力（W）：1115 ●1回あたりの炊飯時消費電力（Wh）：175※6 ●1時間あたりの保温時消費電力量（Wh）：17.0※6 ●本体重量（約kg）：4.3 ●電源コード（m）：1.0STAN. IH炊飯ジャー NW-SA10ブランド：象印★宜しくお願い致します。#象印 #ジャー #炊飯器 #炊飯ジャー #お米