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【美品♪】象印　IH炊飯ジャー　NW-SA10
商品番号 M40497862106
商品名

【美品♪】象印　IH炊飯ジャー　NW-SA10
ブランド名 象印
特別価格 税込 11,270 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★しゃもじ、計量カップ、取説付き★●商品状態●used品ですので、普段使いの細かな傷や擦れはございます。目立つものはなく、とても綺麗な商品です。●付属品●しゃもじ、計量カップ（2個）、取扱説明書となります。※元箱はございませんので、別の箱にて届け致します。●商品スペック●●最大炊飯容量区分※5：  ●外形寸法（約㎝）：23.5×29×19.5（ふた開き時の高さ：42.5）   ●炊飯時消費電力（W）：1115  ●1回あたりの炊飯時消費電力（Wh）：175※6   ●1時間あたりの保温時消費電力量（Wh）：17.0※6  ●本体重量（約kg）：4.3  ●電源コード（m）：1.0STAN. IH炊飯ジャー NW-SA10ブランド：象印★宜しくお願い致します。#象印  #ジャー  #炊飯器  #炊飯ジャー  #お米
http://narcologia.ru/goods/scissoring224596.html
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