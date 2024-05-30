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2割引新品EMS・RF・LED美顔器【デンキブラシ★モッサーモ】定価36273円
商品番号 V24192249452
商品名

2割引新品EMS・RF・LED美顔器【デンキブラシ★モッサーモ】定価36273円
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 12,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2割引★新品未使用★美顔器【デンキブラシ★モッサーモ】送料込み。定価36273円→29500円。サロン専売品です。【デンキバリ史上、最小、最軽量、最大出力】EMS・RF・赤色LED・イオン導入・バイブレーションの5機能搭載です。★頭皮環境を整え、フェイスラインをリフトアップ★部位...頭皮部位...顔タイプ...頭皮ケアタイプ...美顔器#新品#新品未使用#美顔器#モッサーモ#EMS#RF#LED#イオン導入#バイブレーション#送料込み#保証書#サロン専売品
http://narcologia.ru/goods/approximate38620.html
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