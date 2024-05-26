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コペン L880K SHOWAショックアブソーバー\u0026ズームダウンサス
商品番号 F52566925756
商品名

コペン L880K SHOWAショックアブソーバー\u0026ズームダウンサス
ブランド名 ダイハツ
特別価格 税込 11,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コペンの赤足ショックとダウンサスになります、オイル漏れ、抜けはありませんでした、前の持ち主が軽トラに積んでいた為、傷があります、気になるなら簡単に塗装もいいと思います、自分は見えないのでそのまま使用してました、フロント15インチ50タイヤとリア15インチ55タイヤ装着です，参考にして下さい、中古品に理解ある方にお譲りしたいと思います。
http://narcologia.ru/goods/conception345057.html
http://narcologia.ru/goods/moped810068.html
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