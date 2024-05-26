コペン L880K SHOWAショックアブソーバー\u0026ズームダウンサス

コペンの赤足ショックとダウンサスになります、オイル漏れ、抜けはありませんでした、前の持ち主が軽トラに積んでいた為、傷があります、気になるなら簡単に塗装もいいと思います、自分は見えないのでそのまま使用してました、フロント15インチ50タイヤとリア15インチ55タイヤ装着です，参考にして下さい、中古品に理解ある方にお譲りしたいと思います。



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