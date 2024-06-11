値下げ 60年代 マスタング 純正ハンドル オリジナル

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商品詳細
60年代フォードマスタングのステアリングです。レプリカではなくオリジナルです。現状販売把握しているところでは、現在ホーンボタンが止まりません。値下げ交渉⭕️ノークレームノーリターンでお願い致します。ご質問等ございましたらお気軽にコメントお願い致します。
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