

値下げ 60年代 マスタング 純正ハンドル オリジナル - ステアリング



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60年代フォードマスタングのステアリングです。レプリカではなくオリジナルです。現状販売把握しているところでは、現在ホーンボタンが止まりません。値下げ交渉⭕️ノークレームノーリターンでお願い致します。ご質問等ございましたらお気軽にコメントお願い致します。