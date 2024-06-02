ARTISAN AB190 GL

BACHBbTRPAB190\"ARTISAN\"GLイエローブラスベル・ラッカー仕上げ 定価¥658,000昨年１１月２７日にコロナが落ち着き吹奏楽を再開した時に購入。６ヶ月程使用。仕事が忙しくなり吹く機会が無くなったので手放します。ピストン・抜差管アクション良好。ベル２番ピストンあたりに3mm程度の凹み１カ所、２番ピストン下部に３mm程度の引っ掻き傷１カ所が購入時よりあります。ヤマハ製ケースに入れて使用していたのでケースは未使用。管内洗浄後、３ヶ月間はバック純正のバルブオイルを指しています。抜けのよいしっかりと鳴るラッカー仕様の個体です。よろしくお願いいたします。製造番号：A10682キー・調子：B♭ベル：4-13/16\"ボア：ML（.459\"/11.66mm）付属品・特製ダブルケース（ネオテック社製ショルダーストラップ付き／アルティザン・コレクション専用）・樹脂製バルブガイド・バルブオイル



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