59FIFTY THE RAMPAGE DNA LOGO newera

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新品即購入◎THERAMPAGEの5周年を記念した「ニューエラ」とのコラボレーション。キーモチーフとしてグループのイニシャルを配した幾何学模様を採用した、フューチャリスティックなデザインを採用しています。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラッシクなシルエット。サイズ調整のない仕様で、約1cm刻みのサイズ展開です。カラーBlackサイズ:S(（頭周り56.8cm）