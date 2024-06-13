【期間限定値下げ中】33.4 フォークボトムケース前期　ハーレーダビッドソン

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商品詳細
フロントフォーク一式購入した際に使用しなかったボトムケースです。ボトムケース以外の部品はございません。FXXLHXLCHKなどに。画像でご判断ください。画像８枚目が１枚目の左側です。中古品の為、サビ・キズ・剥げなどありますので神経質な方のご入札はご遠慮ください。中古品の為、いかなる理由でもノークレームノーリターンでお願いします。
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