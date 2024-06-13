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CB250T CB400T ホークⅡ フロントキャリパー ピストン 122D
商品番号 L29746856997
商品名

CB250T CB400T ホークⅡ フロントキャリパー ピストン 122D
ブランド名 ホンダ
特別価格 税込 5,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホンダ　HONDA純正　新品CB250TCB400TホークⅡ後期用※後期用は画像2パーツリスト17番ブッシュラバーが入っていて23番Oリングは入っていません。フロントキャリパーシールオーバーホールキットです。ピストンシール×1ダストシール×1ブーツ×4ブッシュラバー×1ピストン×1エア抜きボルトキャップ×1※こちらは廃盤の為、日本製の社外品です。即購入可能です。お探しの方よろしくお願い致します。キャリパー　ブレーキ　シール　パッキン　ガスケット　ホークバブ
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