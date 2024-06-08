【送料無料】SHAD サイドパニアケース左右セット

右用のケースは引っ掻きキズがついたため#600のサンドペーパーでならしてます。他にも飛び石などで細かいキズはありますが、割れはなく蓋の開閉も問題なく行えます。カギも2本(左右共通)ついてます。商品名SH23サイドケース参考価格23830円(0mazon@9/25)商品説無・バイクの造形美を邪魔しないシリーズ最小サイズ・コンパクトでありながら左右にBOXを装着することで圧倒的なキャパシティが増量するのでライディングの幅がさらに拡がります。・横開きではなく上蓋空きタイプ・耐荷重量：5kg・H345mm×W492mm×D265mm・23L(片側)他のサイトでも同時出品しておりますためお早めのご購入検討を御願い致します。giviジビhondaホンダyamahaヤマハsuzukiスズキkawasakiカワサキducatitriumphktmbmw



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