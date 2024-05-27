スプリナージュGENTLEMOISTジェントルモイスト シャンプートリートメント

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商品詳細
スプリナージュGENTLEMOISTジェントルモイストシャンプートリートメントアリミノ スプリナージュGENTLEMOISTジェントルモイストシャンプー\u0026トリートメント1000ml詰め替えレフィルお値下げはお断りしております。ヘアサロン専売品 新品・未使用ですがサロン専売品の為、購入店を特定できないようQRコードやシリアルに加工させていただきます。購入サロンにご迷惑をおかけしない為とご理解いただき細かな質問をしない方のみご購入ください。毛先までやわらかく、まとまるツヤ髪へ「アスタキサンチン*」などの美容成分のほか、「オーガニックシアバター*5」なども配合。潤いを補給することでツヤを与え、しっとりまとまる髪へ。
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