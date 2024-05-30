シャネル ココ マドモアゼル ツィスト\u0026スプレイ 20ml×3本セット

■商品状態 残量：スプレイ2本 新品 本体と中身残量（写真5）数年前、成田免税店で購入しましたが、何度か使おうとしましたが、香りが合わず、ずっと自宅保管していました。香りもそのままです♡箱潰れがあります。よろしくお願い申し上げます。#シャネルココマドモアゼルツィスト_スプレイ20ml×3本セット#シャネル#シャネル



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