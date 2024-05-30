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LOEWE キャンドル　オレガノ170g
商品番号 W71762225942
商品名

LOEWE キャンドル　オレガノ170g
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 3,003 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロエベのオレガノのキャンドル170gです。今年4月に購入したものです。新品未使用ですが、シールを取った際に箱の横にシールの粘着痕がついてしまっています。(3枚目の写真の確認お願いいたします)心落ち着く自然の中にいるようなとてもいい香りです(´▽`)重量···100g〜199g香り···その他
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