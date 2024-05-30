LOEWE キャンドル　オレガノ170g

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商品詳細
ロエベのオレガノのキャンドル170gです。今年4月に購入したものです。新品未使用ですが、シールを取った際に箱の横にシールの粘着痕がついてしまっています。(3枚目の写真の確認お願いいたします)心落ち着く自然の中にいるようなとてもいい香りです(´▽`)重量···100g〜199g香り···その他
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オレガノ キャンドル
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