Wの健康青汁 新日本製薬　1.8g　31本　3個セット

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商品をご覧いただきありがとうございます＾＾Wの健康青汁新日本製薬 1.8g 31本 3個セット【商品説明】★Wの健康青汁新日本製薬内容量：1.8g×31本(1ヵ月分)3個セット★購入日時：2023年7月★賞味期限：2024年11月※箱から出して中身のみゆうパケットポストにて発送致します。個包装に期限が記載されております為、箱は同梱致しませんのでご了承下さい。※お値下げはご遠慮ください。#新日本製薬生活習慣サポートWの健康青汁#新日本製薬#青汁#高血圧#中性脂肪#体脂肪#ダイエット#機能性表示食品新日本製薬Wの健康青汁31本×3個ブランド：新日本製薬タイプ：粉末タイプ主原料：大麦若葉明日葉桑の葉保健機能食品：機能性表示食品内容量（g/1個）：1.8g/1個入数：31個数販売単位：3セット1サプリメント形状...粉末3