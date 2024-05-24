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ディオール sauvage オードトワレ60ml 2019年製　希少
商品番号 Q56938859643
商品名

ディオール sauvage オードトワレ60ml 2019年製　希少
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 5,047 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#レア品一覧はこちら♪■購入時期：2019年頃　残量：8割程度　水色ライン目安モテ香水としても有名なsauvageですが、少しマニアックなお話をすると、ディオールsauvageオードトワレは2015年に発売されましたが、2020年に中身の香料配合が変更され香り持ちが少し弱まったと言われています。従って2015年〜2019年に発売された個体の方が香り持ちが良いとされています。現在、2015年〜2019年に販売された個体はフリマアプリではほぼ出回っておりませんので貴重なものになります。※劣化による香りの変化などはございませんが、主観ですのでご理解頂ければと思います。Topベルガモット　ペッパーMiddleラベンダー　ピンクペッパー　パチュリLastベチバー　ラブダナム　シダー　アンブロキサン種類···オードトワレ、箱なし
http://narcologia.ru/goods/navigate249130.html
http://narcologia.ru/goods/conception180657.html
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