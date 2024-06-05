simonetta トップスロンTシャツ長袖

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シモネッタのトップス Tシャツです。世界の子供服マ・メール子供服セレクトショップ袖丈···長袖カラー···ブラック肩幅約34cm袖丈約56cm身幅約46cm着丈約72cm裾幅約47cmほとんど着用しておりません。綺麗な状態です。