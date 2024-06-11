薩摩焼　鶴皿　沈壽官　共箱

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商品詳細
実家の断捨離を手伝っています。薩摩焼 鶴皿 十四代沈壽官作サイズ 横最大約22.5ｃｍ×縦最大約14ｃｍ 高さ最大約3.8ｃｍ※素人の採寸ですので、多少の誤差ご了承願います。優雅に羽を広げた鶴の姿が美しく、目をひかれます。鶴の表情も生き生きとして、見入ってしまう感じです。残念なことに羽の先が欠けてしまっています。カケは一か所で、表側(写真４)，裏側(写真５)から見たところです。欠片もありピッタリと付くので、金継ぎでお直しいただくと、また一段と品格が増すと思います。共箱、包み布、直筆と思われる手紙、皿立て(木製)、パンフレット２枚、揃っています。手紙にはこの鶴皿を製作した由来が書かれています。お探しの方、いかがでしょうか？
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15代 沈壽官 薩摩 翔鶴皿 ５客 | 坂井春明堂
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