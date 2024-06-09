福岡ダイエーホークス 松中信彦　ユニフォーム　プロコレ

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平成唯一の三冠王、松中信彦氏のプロコレユニフォームです。現在三冠王といえば、村上宗隆選手が話題となっていますが、平成唯一の三冠王が松中氏です。ダイエー時代のユニフォームはさらに貴重かと思います。目立った汚れ等はありませんが、個人保管をご了承下さい福岡ダイエーホークス福岡ソフトバンクホークス王貞治松中信彦三冠王オールスターWBC香川オリーブガイナーズプロコレクションオーセンティック野球チーム···福岡ソフトバンクホークス