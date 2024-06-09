(732)⛳プロギアゴルフクラブセット

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商品詳細
⛳プロギアメインのクラブセットです。⛳初心者の方でも使って頂けます。このままコースに行けます。⛳スペアのセットとしても重宝します。⛳ドライバー プロギア ナブラRS9.5°452.25インチ 303g フレックスSRカーボンシャフト※ヘッドの付け根の部分に微かな凹みがあります。ほとんど解らないくらいうっすらな凹みです。⛳3番ウッド スリクソンZスチール 14.5°フレックスSカーボンシャフト⛳5番+ウッド プロギア スピードヒット ライフルカーボン フレックスS⛳23-UT ツアーステージX-UT23°NSプロウエイトフローシャフト フレックスSスチールシャフト⛳アイアン プロギア DATA8013~PW,AW,SWM-43カーボンシャフト88g フレックスS※AW,SWは使用感による、ソールフェースが錆びています。※5~PWまでグリップを新品に交換ずみです。AW,SWは使用感が少ない状態です。⛳パター オデッセイDF55034インチ⛳キャディーバックはテーラーメイド製品※使用感による色褪せがあります。⛳ヘッドカバーは全て付いていません。⛳中古品です。経年劣化と使用感による、傷、汚れは少しあります。#プロギアゴルフクラブセット#メンズゴルフクラブセット
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