中日ドラゴンズガールズデー限定ドラ恋応援ボード京田　松井　岩瀬谷本　ユニフォーム

中日ドラゴンズガールズデー限定ドラ恋応援ボード 京田 松井 岩瀬 谷本 ユニフォーム「Girlsシリーズ2018」の6/22(金)、6/23(土)に各日先着20,000名限定グッズのボードです51京田陽太38松井雅人サイズ約41×27応援ボードはもらった当日も特に使ってはおりませんが、人の手に渡り、持ち帰り保管していたものになりますので新品では無いことをご了承願いますユニフォームはファンクラブと昇竜デーで頂いたものだと思います。いずれも着用はしておりませんが、自宅保管です。バラ売り不可中日ドラゴンズ応援グッズガールズデー



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中日が2021年シーズンの『ドラ恋ユニフォーム』を発表！！！ デザイン ...



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