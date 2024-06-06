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中日ドラゴンズガールズデー限定ドラ恋応援ボード京田　松井　岩瀬谷本　ユニフォーム
商品番号 U68074383469
商品名

中日ドラゴンズガールズデー限定ドラ恋応援ボード京田　松井　岩瀬谷本　ユニフォーム
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 1,603 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中日ドラゴンズガールズデー限定ドラ恋応援ボード　京田　松井　岩瀬　谷本　ユニフォーム「Girlsシリーズ2018」の6/22(金)、6/23(土)に各日先着20,000名限定グッズのボードです51京田陽太38松井雅人サイズ約41×27応援ボードはもらった当日も特に使ってはおりませんが、人の手に渡り、持ち帰り保管していたものになりますので新品では無いことをご了承願いますユニフォームはファンクラブと昇竜デーで頂いたものだと思います。いずれも着用はしておりませんが、自宅保管です。バラ売り不可中日ドラゴンズ応援グッズガールズデー
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