ジャイアンツ 優勝記念 サイン入り Tシャツ 巨人

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商品詳細
2008年優勝記念サイン入りTシャツになります。坂本勇人、山口鉄也、寺内崇幸、加治前竜一、東野峻5選手のサイン入りです。こちらはビールかけ後に頂いた非売品Tシャツにサインを頂いたものになります。非売品の為、サイズ表記はありません。ビールかけに使用されたので、Tシャツの色が少し汚れています。それも優勝の味が出ていると思います。坂本勇人は61番時代のサインになります。よろしくお願いいたします。ジャイアンツ巨人日本シリーズ坂本勇人山口鉄也寺内崇幸東野峻ユニフォームチケット原辰徳阿部慎之助優勝
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