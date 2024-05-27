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バボラ　ラケットバッグ
商品番号 A45514552293
商品名

バボラ　ラケットバッグ
ブランド名 バボラ
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ラケットバッグ写真1〜4枚目は今使っているもの。5枚目は新品未使用のもので、この度の出品商品となります。写真3.4枚目がコンパクトな状態。ファスナーを開いてマチを出すことができます。(写真1、2枚目)コンパクトな状態で普段練習、大会や遠征などでマチを広くして使用できるので大変便利に使っています。同じものがもう一つありますので出品致します。簡易包装にて発送なりますのでご了承下さい。
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