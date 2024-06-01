YONEX　テニスバッグ　トーナメントバッグ　ラケット

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商品詳細
YONEXトーナメントバッグBAG2001W値下げ交渉可能です■サイズ：75cm×18cm×33cm■素材：ポリエステル+PU■特徴：正面ポケット、右サイドポケット、背面ポケット、中央部屋3部屋構造人気色のウォーターブルー！廃盤☆特に目立つ汚れなく綺麗です★容量もしっかり入り、物を取りやすく便利な形です。生地も厚く頑丈な作りなので、永く使っていただけると思います！種類...ラケットバッグバッグ・ポーチの開け閉め...ファスナーサイズ...L
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