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ヨネックス　テニスラケットバッグ
商品番号 W43707478342
商品名

ヨネックス　テニスラケットバッグ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中学生の子供がテニス部で１年間愛用しました。大事に使っていたのでまだまだ愛用して頂けると思います。画像に載せてますが、バッグ底の部分に小さな傷があります。黒でかっこよく、ナイロン生地なので丈夫で傷が付きにくいです。発送の際は半分に折り畳んで発送予定ですので、あらかじめご了承下さい。発送方法ご理解頂ける方、中古品とご理解頂ける方のみ、ご購入をよろしくお願い致します。種類···ラケットバッグ
http://narcologia.ru/goods/freshman192956.html
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