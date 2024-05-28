ヨネックス　テニスラケットバッグ

中学生の子供がテニス部で１年間愛用しました。大事に使っていたのでまだまだ愛用して頂けると思います。画像に載せてますが、バッグ底の部分に小さな傷があります。黒でかっこよく、ナイロン生地なので丈夫で傷が付きにくいです。発送の際は半分に折り畳んで発送予定ですので、あらかじめご了承下さい。発送方法ご理解頂ける方、中古品とご理解頂ける方のみ、ご購入をよろしくお願い致します。種類···ラケットバッグ



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