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A.ロドリゲス＆C.リプケン　W直筆サインフォト※証明付き
商品番号 K94738189812
商品名

A.ロドリゲス＆C.リプケン　W直筆サインフォト※証明付き
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 13,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

連続試合出場の世界記録保持者で殿堂入り選手のカル・リプケンと、歴代5位の696本塁打を記録したアレックス・ロドリゲスのＷ直筆サインフォトです。2人とも掠れもほとんど無く綺麗なサインです。証明書はかつてカル・リプケンの直筆サイングッズをほぼ独占で扱っていたアイアン・クラッド社の証明付きです。リプケンだけではなく、ジョー・マウアーなど他のメジャーリーガーとも契約を結んでいた会社です。メモラビリア収集家の方ならご存じの会社だと思います。アイアン・クラッド社とMLBホログラムのW認証付きなので安心です。購入元は某メモラビリアショップです。ヤマト便にて発送致します。※30000円にしました。これで最終値下げです。
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