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商品詳細
大人気‼️【大谷翔平選手の顔Tシャツ】フレームセット‼️※未使用品お部屋に記念のTシャツを飾るのに最適です‼️◾️大谷翔平選手の顔Tシャツ￼2019年の配布が好評で、2021年8月11日に、再配布された物になります。素材は、ポリエステル100%サイズ XL◾️Tシャツフレーム※色 ブラウン⚫︎パーツ本体：525×410×20mm⚫︎重さ：1.33kg⚫︎フレーム素材：木製⚫︎UVカットアクリル(1.8mm)仕様※リバーシブル仕様で選べる2色(白・黒)の台紙とハンガーマット※ユニホームも飾ることができます。【付属品】吊り金具・紐・紙マット※厚手のTシャツやユニホームを飾る場合は、付属の発泡スチロール板を外すと良いです。※ご購入後、24時間以内にお支払い、又は、ご連絡が取れる方のみ、ご購入をお願い申し上げます。
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