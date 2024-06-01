慶應義塾 応援Tシャツ ユニフォーム甲子園 東京六大学野球 ヘインズ サイズM

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商品詳細
少しでも涼しく応援できるように薄いTシャツにKEIOロゴアイロンプリントしました。カラー···グレー野球チーム···慶應（KEIO）サイズ…MM：身長165-175、胸囲88-96身幅···48.5着丈···67新品未着用#慶應#慶應義塾大学#KEIO
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