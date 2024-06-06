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カイザースラウテルン アウェイ 100周年記念ユニフォーム 未使用品
商品番号 N96356762564
商品名

カイザースラウテルン アウェイ 100周年記念ユニフォーム 未使用品
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カイザースラウテルン100周年記念ユニフォームです。アウェイモデルになります。未使用ですが長期保存の為、袖の100周年プリントに若干の経年劣化が見られますが剥がれたりはしてません。胸のスポンサーロゴは立体で、チームロゴはプリントではなく縫い付けです。豪華な作りかと思います。小さく折りたたんでお送りします。カラー...ブラック丈...半袖サイズ...L種類...レプリカユニフォームリーグ...ブンデスリーガ
http://narcologia.ru/goods/ambassador920206.html
http://narcologia.ru/goods/Adder178375.html
http://narcologia.ru/goods/peroration20915.html
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返品不可】 カイザースラウテルン アウェイ 100周年記念ユニフォーム ...
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