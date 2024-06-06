テーラーメイド ステルスＨＤ9° ヘッド+付属品

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商品詳細
テーラーメイドステルス/TENSEIRDTM50★右用9度/S3カ月間ほどコース使用、シャフト、ヘッドカバー新品 通常時仕様の擦り傷程度、ステルス2購入のための出品です。利き手...右対象...メンズ種類...ドライバー
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