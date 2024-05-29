野鳥彫刻 アオサギ 作者ituo

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♡アオサギサギ科：背が灰色した、最も大きなサギ全長：93cm九州以北での林で集団繁殖し、各地の水辺で見られる。北日本では、秋冬に暖地に移動するものが多い。正面からは白く見えるが、横、後ろからは灰色に見える。成鳥では首が白く、頭に黒い冠羽があるが、若い鳥では首や冠羽の部分がぼやっとした感じ。立ったまま翼を半開きにして、日光浴をする。足元に針金付なので土台から外して飾りたい場所に穴を開けて刺して飾れます。足元の針金を傾ける事により、前後左右に少しずつ角度をつける事が出来るので色々な表情で飾って頂けます^^作品size【約9.5㎝】参考→マジックの長さ約14.2㎝程※ハンドメイドのためお値引き交渉はご遠慮願います。ご購入前にご連絡頂ければ運賃相当のおまとめ割引きはさせて頂きます^^⚠️おまけで写真の土台をお付けしております。☆バードカービング講師の作品です☆野鳥本体は天然木（カツラ・シナ）より彫り出し制作しており、全てがハンドメイドの1点物になります。お手入れは彫り込んでおりますので筆等でホコリを払って頂けると喜びます♪#バードカービング#木彫り#小鳥#野鳥の会#愛鳥家#バードウォッチング#ハイキング