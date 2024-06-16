サッカー　ボルシアMG 大津モデル　サインポストカード付き

ドイツ、ブンデスリーガ1部ボルシア・メンヘングラードバッハの大津祐樹選手モデルです。同選手の直筆サイン入りポストカード付き。現地購入です。サイズはXL、着丈68、着幅50となります。ユニは使用済みで汚れが写真部のように少しあります。他でも出品しているので早いもの勝ちで、急遽終了する場合もあります。また、NCNRでお願いします。値下げは、特別な理由がない限り受け付けません。



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