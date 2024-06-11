ヴァンフォーレ甲府 ニットカーディガン Lサイズ

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新品未使用品を自宅保管していました。着丈約69.5cm肩幅約48.4.cm袖丈約62.5cm身幅約54cm定価6,700円＋税一度、人の手に渡った物ですので、神経質な方の購入は御遠慮くださいm(__)mJリーグ値下げしました。これ以上の値下げは考えていませんm(__)m