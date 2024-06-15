キャロウェイEPIC SPEED #3、#5 (2本セット)美品　50-S

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CallawayEPICSPEEDフェアウェイウッド#3#5／ 2本セット※バラ売り、お値引きいたしかねます●[番手]3W⭐︎超美品[シャフト]Diamana50forCallaway[ロフト]15度[ライ角]56度[フレックス]S[長さ]43インチ[シャフト重量]49g[バランス]D3中調子[シャフトトルク]5.2[グリップ]GOLFPRIDE●[番手]5W⭐︎美品[シャフト]Diamana50forCallaway[ロフト]18度[ライ角]56.5度[フレックス]S[長さ]42.5インチ[バランス]D3中調子[シャフトトルク]5.2[グリップ]GOLFPRIDE●ヘッドカバー有り(2本とも)●5Wはヘッド部は使用に伴う小傷などはありま す、目立つ傷ほどでもなくソールも綺麗 です3Wは小傷もほぼない程綺麗な状態だと思いますグリップも3W.5Wともまだまだお使いいただけ ます(あくまで個人の主観です、ご了承ください)両クラブともショップ店頭で購入し昨年始め頃まで使用していたかと思います●他クラブも併用してますので使用頻度はかなり低く美品です。特に3Wはあまり使用してないのでかなりの美品です※中古クラブとご理解いただきご購入いただけますようお願いいたしますよろしくお願いいたします種類...フェアウェイウッド利き手...右対象...メンズ#キャロウェイ#エピックスピード#EPICSPEED#フェアウェイウッド#ロフト角#ディアマナ#Diamana50#Callamay#シャフトS#Sシャフト