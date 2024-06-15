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サッカー 直筆サイン 写真 オートグラフ イニエスタ マンチェスター
商品番号 M68443028443
商品名

サッカー 直筆サイン 写真 オートグラフ イニエスタ マンチェスター
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 11,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしましたすべて数年前にファンレターの返信で頂きました。すべてL判写真サイズです。サインの真偽は保証しかねますのでご了承ください。裏面にインク移り等がある写真もございます。返信時の封筒は同封できませんのでご了承ください。①イニエスタ　1333円②ビジャ　1444円③ファンバステン　1111円④ネドベド　1111円⑤トッティ　売り切れ⑥コンテ　1111円⑦ジャンフランコゾラ　1333円⑧ハムシク　888円⑨サネッティ　売り切れ⑩べベット　売り切れ11ベッケンバウワー　1666円12リトバルスキー　444円13レーヴ　444円14クローゼ　1222円15オーバメヤン　777円16ゲッツェ　555円17ジェロームボアテング　444円18ロイス　555円19キミッヒ　555円20フンメルス　555円21シュバインシュタイガー　888円22エジル　1111円23レノ　444円24ヴェルナー　880円25ポウルセン　444円26ロイマカーイ　888円27ファビアンスキ　444円28オーフェルマルス　1222円29ファンニステルローイ　1333円30ベルカンプ　1444円31モウリーニョ　1111円32スールシャール　777円33エリクセン　1111円34デレアリ　888円35ナタンアケ　888円36デフォー　888円37アブラハム　888円38フェデリコ・フェルナンデス①　444円39フェデリコ・フェルナンデス②444円40シグルドソン　555円41エレーラ888円42クリホビアク　555円43ジャカ　999円44ソランケ　999円45クライン　555円46キング　555円47ランパード　1333円48マリアーノ　555円複数購入してくださる場合にお値下げを致します。購入数に応じて、割引き金額も変動致します。素人管理ですので、状態に対して神経質な方のご購入は控えさせて頂きます。購入の際は、専用ページを作成致しますので一言コメントお願い致します。オートグラフサインバルセロナレアル・マドリードアーセナルユベントスチェルシーマンチェスターインテルリーグ···プレミアリーグ
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