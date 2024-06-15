サッカー 直筆サイン 写真 オートグラフ イニエスタ マンチェスター ...

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値下げしましたすべて数年前にファンレターの返信で頂きました。すべてL判写真サイズです。サインの真偽は保証しかねますのでご了承ください。裏面にインク移り等がある写真もございます。返信時の封筒は同封できませんのでご了承ください。①イニエスタ 1333円②ビジャ 1444円③ファンバステン 1111円④ネドベド 1111円⑤トッティ 売り切れ⑥コンテ 1111円⑦ジャンフランコゾラ 1333円⑧ハムシク 888円⑨サネッティ 売り切れ⑩べベット 売り切れ11ベッケンバウワー 1666円12リトバルスキー 444円13レーヴ 444円14クローゼ 1222円15オーバメヤン 777円16ゲッツェ 555円17ジェロームボアテング 444円18ロイス 555円19キミッヒ 555円20フンメルス 555円21シュバインシュタイガー 888円22エジル 1111円23レノ 444円24ヴェルナー 880円25ポウルセン 444円26ロイマカーイ 888円27ファビアンスキ 444円28オーフェルマルス 1222円29ファンニステルローイ 1333円30ベルカンプ 1444円31モウリーニョ 1111円32スールシャール 777円33エリクセン 1111円34デレアリ 888円35ナタンアケ 888円36デフォー 888円37アブラハム 888円38フェデリコ・フェルナンデス① 444円39フェデリコ・フェルナンデス②444円40シグルドソン 555円41エレーラ888円42クリホビアク 555円43ジャカ 999円44ソランケ 999円45クライン 555円46キング 555円47ランパード 1333円48マリアーノ 555円複数購入してくださる場合にお値下げを致します。購入数に応じて、割引き金額も変動致します。素人管理ですので、状態に対して神経質な方のご購入は控えさせて頂きます。購入の際は、専用ページを作成致しますので一言コメントお願い致します。オートグラフサインバルセロナレアル・マドリードアーセナルユベントスチェルシーマンチェスターインテルリーグ···プレミアリーグ