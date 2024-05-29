【美品】　JVC ケンウッド デジタルミキサー PS-DM300

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この度はご覧頂きありがとうございます！はじめに皆さまと気持ち良く取引が出来るよう誠意を持って対応させて頂いております(^^)また周りにペット喫煙者をおりませんので安心してご購入して頂ければと思います♪◆商品【メーカー】JVCケンウッド【モデル】PS-DM300【アイテム】デジタルミキサーパワーアンプ◆状態全動作確認済みです！全体的に使用感少なく目立った傷や汚れも無く美品です。◆商品説明ブランドビクター(VICTOR)商品の重量4.5キログラム電源電源コード式メーカー取り寄せ品のため納期はメーカーの在庫次第です。当店入荷後即日出荷させていただきます。外形寸法：幅482mm×高さ132mm×奥行159.7mm/質量：4.5kgラックマウントサイズ：EIA3Uモノ8回路＋ステレオ4系統使いやすさと高い機能性を両立し、ワンクラス上のサウンドプロデュースを可能にしたハイパフォーマンスミキサー商品の詳細の表示を減らす送料無料！梱包について、プチプチで厳重に梱包後ダンボールに入れて発送致します。