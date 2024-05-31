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新品 テーラーメイド ステルス HD ドライバー 9.0度 S
商品番号 H12120595941
商品名

新品 テーラーメイド ステルス HD ドライバー 9.0度 S
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 14,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用保証書付きドライバー＋専用ヘッドカバー＋トルクレンチ（シャフトはついたままです）【商品詳細】○左右:右○シャフト名：TENSEIREDTM50(22)○ロフト角(度)：9°○ライ角(度)：56○ヘッド体積(cc)：460○クラブ長さ(インチ)：45.75○フレックス：S○シャフト重量(g)：約57○トルク：4.3○総重量(g)：約300#ステルス#STEALTH#ステルス#TaylorMade#テーラーメイド#ゴルフ#ゴルフクラブ
http://narcologia.ru/goods/Sydney337549.html
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