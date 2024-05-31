キャロウェイ　ローグST MAX

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商品詳細
種類···ドライバー利き手···右対象···メンズキャロウェイ ローグSTMAXシャフト ベンタス5Sベッド 9°新品で購入し大切に使用しておりましたが、ドライバー変更した為、出品いたします。ヘッドカバー付きです。シャフトも別シャフトで使用していた為、ほぼ新品のシャフトです。ヘッドも購入時に量販店でコーティングも行いました。使用頻度はかなり少ないですが、数回使用した為、その点をご理解頂ける方のみで宜しくお願い致します。#キャロウェイ#ローグ#ドライバー
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