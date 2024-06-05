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【ありがとうカード】文字変更無料サンキューカードバラお花シンプル韓国
商品番号 R54093696688
商品名

【ありがとうカード】文字変更無料サンキューカードバラお花シンプル韓国
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 269,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ㅤ数あるショップの中からご覧頂きありがとうございます☺︎#Charme便で全ての商品が見れますˊ˗※制作お休みの日があります。ショップページトップに掲載していますのでご確認の程宜しくお願いいたします。こちらは、サンキューカードです☺︎メルカリでのご購入の際に一言添えるショップ運営されている方はお客様にお知り合いへのプレゼントに添える育休、産休、入りや明けへのメッセージにも！一言添えるカードにお使いください♡文字変更は無料で承りますのでお好きな文字入れができます！ㅤㅤこちらの商品は、コメントをいただければ専用でページをお作りし、オーダーの内容を進めて参ります。ㅤㅤ⌇商品説明ㅤお値段：350円(送料込)枚数：40枚サイズ：約縦5cm×横7.2cm紙質：画用紙(耐水性はありません)梱包方法：OPP袋ㅤㅤ⌇オーダー方法１.合計40枚になるように①〜④の中からお選びください。例：①10枚②10枚③10枚④10枚ㅤㅤ２.大きい文字をお教えください。３.小さい説明文の文字をお教えください。ㅤㅤお客様のご希望があればお気軽にご相談ください。できる範囲ではございますがお力になれたらと思います。ㅤㅤ⌇注意事項ㅤ・家庭用インクジェットプリンターでの印刷となりますゆえ、にじみやずれ線がある場合もございます。ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。・ハンドメイド商品の為、表示サイズより0.1〜0.3程の差がある場合もございます。・完全自宅での制作となります。当方、小さい子供がいる為、急な熱などで製作が遅れてしまう場合がございます。・こちらの商品は送料込み価格です。発送方法は郵便(追跡無し)となっております。お早めに手元に欲しい方、追跡ありがよろしい方は+220円でゆうパケットポスト(おまけ付き)に変更しますのでお申し付けくださいませ。ㅤ#Charme便#セミオーダー#オーダー#ハンドメイド#thankyouカード#サンキューカード#セミオーダー#くすみカラー#アクセサリー#ネイル#安い#最安値#韓国子供服#韓国#梱包#ラッピング
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