手編みのニットかごバッグ

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商品詳細
あったか毛糸を使って編んだ手編みのトートバッグです。流行りのファーバッグサイズ幅約３０、深さ約２０、まち約約１０㎝素人のハンドメイドのため編み目の不ぞろい等々ございますので、ご理解いただけるかたに。かごバッグカゴバッグファーバッグトートバッグ
http://narcologia.ru/goods/Addict209218.html
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リカちゃん 手編みのニットスタイル | 本の情報 | ブティック社
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