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手編みのニットかごバッグ
商品番号 E38275846314
商品名

手編みのニットかごバッグ
ブランド名 Espare
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あったか毛糸を使って編んだ手編みのトートバッグです。流行りのファーバッグサイズ幅約３０、深さ約２０、まち約約１０㎝素人のハンドメイドのため編み目の不ぞろい等々ございますので、ご理解いただけるかたに。かごバッグカゴバッグファーバッグトートバッグ
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