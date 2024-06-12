ポムポムプリンうさぎ　マスコットホルダーちいかわ　ポムポムプリン　ちいかわ

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商品詳細
滅多に使わない鞄につけていましたがそのあとは飾ってました。ぷりんくんのポシェットに少しよごれ？擦れ？があります(写真参照)oppにいれて発送致します♩ちいかわ うさぎ サンリオ ポムポムプリン マスコット ぬいぐるみちいかわ ポムポムプリン うさぎサンリオ ちいかわ人気タイトル···ちいかわ
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