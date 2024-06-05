ソファベッド ソファーリクライニング2人掛けソファーベッド 二人掛け一人暮らし

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商品仕様素材：クッション材：ウレタンフォーム、ウェービングベルト、Sバネ張り材：PVC＝合成皮革 構造部材：天然木脚：ブラ脚サイズ：：1760＊910＊360㎜梱包サイズ：930*880*450㎜梱包数：一個重量（NW）：23KGS重量（GW）：21KGS