特注！フジエハートアート　キャンバスチェックＭテキスタイル

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ハートアート キャンバスチェックＭ未使用人気のイエローで作った フリーソファカバー大です。一人だと身体中が沈み込むくらいの大きさで気持ちが良いですよ。デザインはテキスタイルデザイナー粟辻博氏で人気の生地でした。普通の一人ようのカバーに比べて倍くらいの大きさです。ファスナー間隔は110㎝高さ90㎝この大人気だった生地はもうありませんので生地をばらしてハンドメイドに使うのも良いと思います。新品未使用ですが長年の保管で僅かに汚れがあるかもしれません。Heartartcollection役5メートル程使ってあります。