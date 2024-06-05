GMFK458A○横浜ダニエル / Daniel レオナ 1人掛けソファ シング

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GMFK458A○横浜ダニエル/Danielレオナ1人掛けソファシングルソファラウンジチェア本革アーリーアメリカンクラシック定価約60万□□商品説明□□横浜クラシック家具の最高級ブランド「ダニエル」。日本における洋家具製造の先駆け的存在と言われています。シンプルでクラシックなデザインと柔らかな曲線、そして無垢材の美しさが横浜ダニエルの家具の特徴です。素材には樹齢200年前後の高級木材である樺桜（カバザクラ）の無垢材を用いています。約:実寸サイズ（mm）w820×d800×h865×sh430※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【C】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Cランク兵庫県より発送させて頂きます。※コメント前にプロフィール必読ください