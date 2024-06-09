ニトリ　ソファ　キャッツ3

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主な張り地···布・ファブリック引き取りに来て頂ける方の場合送料分12000円をお値引きします。受取り場所 東京都 墨田区サイズ:-幅:1430mm-奥行き:830mm-高さ:840mm-座面の高さ:410mm4年程度使いました。シミやヘタリもなくとても美品です。購入時価格 39900円