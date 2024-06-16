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コスタノバ　ラゴア(ストーン)サラダプレート2枚
商品番号 T44935980050
商品名

コスタノバ　ラゴア(ストーン)サラダプレート2枚
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,887 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コスタノバサラダプレート　ストーン　2枚直径21.1×高さ2センチ定価2200円(税抜)madeinpoltugal食器洗浄機可電子レンジ　可(オーブン不可)コスタノバのアイテムは丈夫で耐熱性に優れた食器です。手作業の温かみが感じられるナチュラル食器ですのでひとつひとつ形や色合いが若干異なります。レストランなどのプロデュースで人気が出ているフラットなプレート、ラゴアシリーズ。こちらは、使いやすいニュートラルな色味ストーン。クリーム色の地に小さい黒とベージュの斑点が入った温かみのある石のような印象です。食材の色味を活かしたモダンなプレゼンテーションが完成します。画像8.9はこちらのプレートを使用しています。サイズご参考くださいませ。同じシリーズより、ティーカップ＆ソーサ、ボウルなど出品中です。(画像10)ご一緒にいかがでしょうか？お気軽にコメントくださいませ。商品には小さな塗りムラやダメージ(くぼみや、傷、黒い斑点など)が見られる場合がございます。こちらは不良品ではございませんのでご了承下さいませ。又お使いのブラウザによって色味が異なる場合がございます。送料込みの値段設定させて頂いていますので、お値下げ不可でお願い致します。枚数変更承ります。コスタノバペアプレートハサミポーセリンプレートセット美濃焼益子焼波佐見焼萬古焼信楽焼サクザンよしざわ窯安藤雅信キントーイッタラサクザンarasトレイザラホームパーティー食器
http://narcologia.ru/goods/mythic229435.html
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