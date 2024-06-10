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お値下げ！備前の金彩刷毛　平小鉢5客セット
商品番号 N48814700242
商品名

お値下げ！備前の金彩刷毛　平小鉢5客セット
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラウンと金平小鉢...5セット(小鉢,煮物椀素材...陶磁器(セラミック)備前焼形状...丸、一部少しだけ窪みを付けた個性的な形。サイズ、直径16cm高さ約5.5cm脚付き。新品。箱入り。丁寧に梱包して発送致します。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly495984.html
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