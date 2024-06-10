お値下げ！備前の金彩刷毛　平小鉢5客セット

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カラー...ブラウンと金平小鉢...5セット(小鉢,煮物椀素材...陶磁器(セラミック)備前焼形状...丸、一部少しだけ窪みを付けた個性的な形。サイズ、直径16cm高さ約5.5cm脚付き。新品。箱入り。丁寧に梱包して発送致します。