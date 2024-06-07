【HAY風】デザイナーズハイスツール【5脚あり】

人気デザイナーズブランド「HAY（ヘイ）」風デザインのハイスツールです。職人に特注で作って頂いた頑丈なスツールになります。短期間ですが、カフェで実際に使われていたスツールでデザイン性抜群です。足掛け部分が多少使用感を感じますが、オーク材も丸鋼も使用すれば使用するほど味が出てくるエイジングを楽しめる素材なので、末長く使えるスツールになります。足の先端にはキャップがついてますので、床を傷つける心配もありません。HAYハイスツール参考価格：1脚41,800円（税込み）※5脚あるのでまとめ買いのお客様は割引させて頂きます。■サイズ概要使用材：座面オーク材 アメリカ産、脚部：丸鋼16ミリ座面：直径320ミリ外寸：高さ：800ミリ、奥行き335ミリ仕上げ：座面オイル塗装、蜜蝋ワックス仕上げ 脚部：ラッカークリア艶消し塗装 #HAY#ヘイ#ハイスツール#スツール#デザイナーズ家具



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