レア!！フランス製　ミッキー　ガーデンチェア　ホワイト

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閲覧いただきありがとうございます。フランス製 ビストロ ミッキーマウスのチェア1脚の出品です。ホワイトなので、お部屋に置いても圧迫感がありません。ガーデンチェアもグリーンの中で映えると思います。一般販売が無く入手しにくい商品だと思います。気になった方はお早めに！限定1脚限りです。サイズ 写真6参照してください新品、未使用です。箱の状態のまま配送します。商品の配送時に外箱のへこみと一部破れあり。中身確認しましたが内側しっかり保護されており商品に問題無さそうでした。入っていた外箱に伝票貼り発送いたします。新品、未使用品ですが一度人の手に渡った商品で箱開封されていることをご了承の上ご購入お願い致します。#ガーデニング＃ガーデン#ビストロ＃スチール＃折りたたみ＃チェアー＃椅子#ミッキー#ホワイト