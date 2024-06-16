world JB ワールドジェイビー　折りたたみ式ベッド　マッサージベッド

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^”^“^”^“^”^“^”^“^”^“^”^“^”^“^”^“^”^“^”^“^ご覧頂きましてありがとうございます(^^)オフホワイトの清潔感がある折りたたみ式ベッドを出品しますのでよろしくお願い致します。▪️商品名worldJBワールドジェイビー 折りたたみベッドマッサージベッドエステや整体などの施術ベッドとしてお使い頂ける折りたたみ式の便利なベッドとなっております。バッグ状となった物を広げるだけでベッドになりますので組み立て等の手間がありません！▪️商品状態擦れや小傷がありますが目立つ事の無い程度でとても綺麗な状態のお品です。持ち手の部分に若干の日焼けがありますので写真10にてご確認ください。中古品となりますので使用に伴う目立たない擦れや小傷についてはご理解を頂きますようにお願い致します。▪️商品説明■サイズ：長さ185cm×幅70cm×高さ52cm~82cm■重量：約14.5kg■マットの厚み：約9cm■有孔サイズ：約22cm×12cm■材質：生地／PVC、クッション／ウレタン、脚部／木製■機能：高さ10段階調節可能■付属品：顔マクラ、ヘッドレスト、無孔マット、アームレスト（肘置き）■耐荷重：約200kg▪️梱包方法プチプチと巻きダンボールを使用して梱包致します。^”^“^”^“^”^“^”^“^”^“^”^“^”^“^”^“^”^“^”^“^折りたたみベッド整体ベッドポータブルベッドマッサージ台施術ベッド施術台整体台