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【2023年11月処分予定】北欧風　2人掛け　ソファ
商品番号 C46374579299
商品名

【2023年11月処分予定】北欧風　2人掛け　ソファ
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 14,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュ主な張り地···布・ファブリック・ウッドテイスト···シンプル・ベーシック、ナチュラル手すり込みの幅：約116センチ座面幅：約104センチ座面奥行：約46センチ床から背もたれの高さ：約79センチ床から座面までの高さ：約39センチ
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