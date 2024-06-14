【2023年11月処分予定】北欧風　2人掛け　ソファ

カラー···ベージュ主な張り地···布・ファブリック・ウッドテイスト···シンプル・ベーシック、ナチュラル手すり込みの幅：約116センチ座面幅：約104センチ座面奥行：約46センチ床から背もたれの高さ：約79センチ床から座面までの高さ：約39センチ



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