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- 【2023年11月処分予定】北欧風 2人掛け ソファ
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商品詳細
カラー···ベージュ主な張り地···布・ファブリック・ウッドテイスト···シンプル・ベーシック、ナチュラル手すり込みの幅：約116センチ座面幅：約104センチ座面奥行：約46センチ床から背もたれの高さ：約79センチ床から座面までの高さ：約39センチ
http://narcologia.ru/goods/plaque896607.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi666947.html
http://narcologia.ru/goods/rouge19710.html
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