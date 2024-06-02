

GMGH114○HALO / ハロ ASPLUND アスプルンド プロフェッサー 1人掛け ...



GMGH114○HALO / ハロ ASPLUND アスプルンド プロフェッサ-



GMGH114○HALO / ハロ ASPLUND アスプルンド プロフェッサー 1人掛け ...



GMGH114○HALO / ハロ ASPLUND アスプルンド プロフェッサー 1人掛け ...



GMGH114○HALO / ハロ ASPLUND アスプルンド プロフェッサ-



GMGH114○HALO / ハロ ASPLUND アスプルンド プロフェッサー 1人掛け ...



GMGH114○HALO / ハロ ASPLUND アスプルンド プロフェッサー 1人掛け ...



GMGH114○HALO / ハロ ASPLUND アスプルンド プロフェッサ-



GMGH114○HALO / ハロ ASPLUND アスプルンド プロフェッサー 1人掛け ...



GMGH114○HALO / ハロ ASPLUND アスプルンド プロフェッサ - シングル ...



GMGH114○HALO / ハロ ASPLUND アスプルンド プロフェッサ-



GMGH114○HALO / ハロ ASPLUND アスプルンド プロフェッサー 1人掛け ...



GMGH114○HALO / ハロ ASPLUND アスプルンド プロフェッサ-



GMGH114○HALO / ハロ ASPLUND アスプルンド プロフェッサー 1人掛け ...



HALO プロフェッサーアームチェア

GMGH114○HALO/ハロASPLUNDアスプルンドプロフェッサー1人掛けソファシングルソファラウンジチェアヴィンテージ本革定価約17万□□商品説明□□ヴィンテージレザーの重厚感を持ちつつ、コンパクトなサイズ感で人気のプロフェッサーアームチェア。座面クッションはレザー面、キリム（ファブリック）面のリバーシブル仕様になっていますので、気分に合わせて2つの表情を楽しめます。クッションはたっぷりと沈み込み、包まれるような座り心地です。約:実寸サイズ（mm）w690×d720×h745×sh450※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【C】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Cランク兵庫県より発送させて頂きます。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい